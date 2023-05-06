У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, ще майже 30 - евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Кропивницькому загорілась квартира у багатоповерхівці. У результаті пожежі - одна людина загинула, ще майже 30 евакуювали, передає УНН з посиланням на ДСНС України в Telegram.
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Як повідомляє ДСНС, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир житлової дев’ятиповерхівки на вул. Соборній у Кропивницькому.
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"Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та врятували трьох осіб, вивели з будинку на свіже повітря майже тридцять осіб. Загорання ліквідовано, причина пожежі з’ясовується", - повідомили у ДСНС.
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