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У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, ще майже 30 - евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Кропивницькому загорілась квартира у багатоповерхівці. У результаті пожежі - одна людина загинула, ще майже 30 евакуювали, передає УНН з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Деталі

Як повідомляє ДСНС, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир житлової дев’ятиповерхівки на вул. Соборній у Кропивницькому.

Цитата

"Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та врятували трьох осіб, вивели з будинку на свіже повітря майже тридцять осіб. Загорання ліквідовано, причина пожежі з’ясовується", - повідомили у ДСНС.

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