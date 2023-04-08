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У Сумах малолітня дівчинка врятувала трьох дітей від пожежі: найменших виносила на руках

У Сумах малолітня дівчинка врятувала трьох дітей від пожежі: найменших виносила на руках

Київ • УНН

 • 5387075 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Сумах дівчинка 2012 року народження врятувала трьох дітей під час пожежі, яка сталася у приватному будинку вранці 7 квітня, повідомили у МВС України, пише УНН.

Деталі

Четверо малолітніх дітей залишилися самі, і коли більшість з них ще спала, 5-річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці про пожежу. Дівчинка Нікіта спробувала загасити вогонь, але не вдалося. Вона рятувала своїх братиків і сестричку, виносячи двох діточок на руках, тоді як 5-річний брат вибіг самостійно на вулицю, розповіли в відомстві.

Сусіди почули крики й забрали дітей до свого будинку, зігріли та викликали рятувальників.

Пожежу ліквідували через 5 хвилин після дзвінка про неї. Будинок пошкоджено, але весь не згорів.

Рятувальники закликають дорослих бути відповідальними й не залишати дітей без нагляду, щоб запобігти таким небезпекам у майбутньому.

Доповнення

За даними ДСНС, з початку року в Україні сталося 14 498 пожеж, 573 людей загинули, 451 людина постраждала.

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