В Сумах малолетняя девочка спасла троих детей от пожара: самых маленьких выносила на руках

Детали

Четверо малолетних детей остались одни, и когда большинство из них еще спало, 5-летний мальчик сообщил старшей сестренке о пожаре. Девочка Никита попыталась потушить огонь, но не удалось. Она спасала своих братиков и сестренку, вынося двух детишек на руках, тогда как 5-летний брат выбежал самостоятельно на улицу, рассказали в ведомстве.

Соседи услышали крики и забрали детей в свой дом, согрели и вызвали спасателей.

Пожар ликвидировали через 5 минут после звонка о нем. Дом поврежден, но весь не сгорел.

Спасатели призывают взрослых быть ответственными и не оставлять детей без присмотра, чтобы предотвратить такие опасности в будущем.

Дополнение

По данным ГСЧС, с начала года в Украине произошло 14 498 пожаров, 573 человека погибли, 451 человек пострадал.