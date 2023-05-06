В Кропивницком горела многоэтажка: один человек погиб, еще почти 30 - эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Кропивницком загорелась квартира в многоэтажке. В результате пожара один человек погиб, еще почти 30 эвакуировали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Детали
Как сообщает ГСЧС, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилой девятиэтажки на ул. Соборной в Кропивницком.
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"Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и спасли трех человек, вывели из дома на свежий воздух почти тридцать человек. Возгорание ликвидировано, причина пожара выясняется", - сообщили в ГСЧС.
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