В Киеве в четверг зафиксирован антирекорд по отключениям электроэнергии

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"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение - антирекорд за все время. Но от нас они не зависят - сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больше повреждений", — написал Коваленко.

Детали

В своем сообщении он отмечает, что во время обстрелов и после них растет количество обращений в контакт-центр YASNO и сетей. За последние дни только от Киева поступило более 87 тысяч звонков. Даже в разы возросшие контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков.

Представитель поставщика энергоресурсов YASNO отметил, что каждый хочет иметь потребность получать больше информации об отключениях, но когда летают ракеты над головой, то нет ответа, когда удастся вернуть свет ни у кого.

Сергей Коваленко дал несколько разъяснений по отключению света:

Первое: отключение на то и экстренное, что мы не знаем, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения. К сожалению…

Второе: операторы также не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку производят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по вопросам безопасности они не распространяют информацию о поражениях и статусе ремонтов.

Третье: не путайте экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше четырех часов. Иногда гораздо длиннее. Конечно, операторы смогут принять вашу жалобу на то, что по прилету у вас свет отключен уже шесть часов, но помочь вряд ли смогут.

Четвертое: энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию.

Напомним

Новые масштабные атаки российских войск на энергосистему Украины могут повлечь за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые продлятся по несколько дней и "плановые могут быть не отключения, а включения".