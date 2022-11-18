У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

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"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать - зараз у енергетиків задача забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень", — написав Коваленко.

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У своєму дописі він зазначає, що під час обстрілів і після них зростає кількість звернень у контакт-центр YASNO і мереж. За останні дні тільки від Києва надійшло понад 87 тисяч дзвінків. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків.

Представник постачальника енергоресурсів YASNO зауважив, що кожен хоче мати потребу отримувати більше інформації щодо відключень, але коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло ні у кого.

Сергій Коваленко надав кілька роз'яснень щодо відключення світла:

Перше: відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення. На жаль…

Друге: оператори також не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень. Оцінку проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Зараз з питань безпеки вони не поширюють інформацію щодо уражень і статусу ремонтів.

Третє: не плутайте екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше чотирьох годин. Іноді набагато довше. Звісно, оператори зможуть прийняти вашу скаргу на те, що через приліт у вас світло відключене вже шість годин, але допомогти навряд чи зможуть.

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою.

Нагадаємо

Нові масштабні атаки російських військ на енергосистему України можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів і "планові можуть бути не відключення, а включення".