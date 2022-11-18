У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 14211 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 109275 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 111731 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 144832 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 172702 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 214096 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 218053 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 436553 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231498 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197434 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 98335 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 98171 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 100139 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 90378 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 99176 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 109285 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 436556 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 391728 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 602072 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 727214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 5304 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 27723 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 96833 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 132417 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 216184 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

Київ • УНН

 • 702743 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Учора, 17 листопада, постачальник електроенергії Yasno зафіксував рекордні відключення світла у Києві. Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать - зараз у енергетиків задача забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень", — написав Коваленко.

Деталі

У своєму дописі він зазначає, що під час обстрілів і після них зростає кількість звернень у контакт-центр YASNO і мереж. За останні дні тільки від Києва надійшло понад 87 тисяч дзвінків. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків.

Представник постачальника енергоресурсів YASNO зауважив, що кожен хоче мати потребу отримувати більше інформації щодо відключень, але коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло ні у кого.

Сергій Коваленко надав кілька роз'яснень щодо відключення світла:

Перше: відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення. На жаль…

Друге: оператори також не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень. Оцінку проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Зараз з питань безпеки вони не поширюють інформацію щодо уражень і статусу ремонтів.

Третє: не плутайте екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше чотирьох годин. Іноді набагато довше. Звісно, оператори зможуть прийняти вашу скаргу на те, що через приліт у вас світло відключене вже шість годин, але допомогти навряд чи зможуть.

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою.

Нагадаємо

Нові масштабні атаки російських військ на енергосистему України можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів і "планові можуть бути не відключення, а включення".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36