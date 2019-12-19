В Киеве у автомобиля возле озера нашли труп девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии корреспонденту УНН.
"В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка", - рассказала Мошко.
По ее словам, сейчас там работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.
"Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", - сказала Мошко.
Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.
Напомним, в Киевской области нашли тело юноши в лесопарке, подозревают самоубийство.