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У Києві біля автомобіля коло озера знайшли труп дівчини

У Києві біля автомобіля коло озера знайшли труп дівчини

Київ • УНН

 • 48545 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Солом’янському районі Києва біля автомобіля, який стояв коло озера, виявили труп дівчини. Про це повідомила прес-офіцер поліції Солом'янського району Києва Олена Мошко в коментарі кореспонденту УНН.

"О 7:00 надійшло повідомлення від чоловіка, який розповів, що побачив коло озера відчинений автомобіль, біля якого лежала дівчина", - розповіла Мошко.

За її словами, наразі там працює слідчо-оперативна група Солом’янського району поліції.

"Тіло оглянули. За попередньою інформацією, без ознак насильницької смерті. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження", - сказала Мошко.

Також Мошко зазначила, що наразі подія зареєстрована лише у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, як раптова смерть.

Нагадаємо, на Київщині знайшли тіло юнака в лісопарку, підозрюють самогубство.

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