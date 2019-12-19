У Києві біля автомобіля коло озера знайшли труп дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Солом’янському районі Києва біля автомобіля, який стояв коло озера, виявили труп дівчини. Про це повідомила прес-офіцер поліції Солом'янського району Києва Олена Мошко в коментарі кореспонденту УНН.
"О 7:00 надійшло повідомлення від чоловіка, який розповів, що побачив коло озера відчинений автомобіль, біля якого лежала дівчина", - розповіла Мошко.
За її словами, наразі там працює слідчо-оперативна група Солом’янського району поліції.
"Тіло оглянули. За попередньою інформацією, без ознак насильницької смерті. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження", - сказала Мошко.
Також Мошко зазначила, що наразі подія зареєстрована лише у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, як раптова смерть.
Нагадаємо, на Київщині знайшли тіло юнака в лісопарку, підозрюють самогубство.