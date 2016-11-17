В Киеве в 2017 году планируют утеплить 5 учебных заведений - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве в следующем году городские власти планируют осуществить комплексное утепление пяти учебных заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В следующем году городские власти планируют осуществить комплексное утепление 5 учебных заведений. Термомодернизация заведений обеспечивает не только соблюдение температурных режимов в учебных заведениях, но и экономию теплопотребления заведения на уровне 60% ", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время, в связи со снижением температур воздуха на улице в Киеве начали плановые инспекции школ относительно соблюдения температурных режимов.
"На этой неделе мы проверяем однотипные школы Троещины №264 и №275. Заведения были выбраны неслучайно - мы хотели не только проверить температуру в школах, но и сравнить показатели, ведь одну из школ этим летом было комплексно утеплено по всем современным требованиям ", - отметила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.