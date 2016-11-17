У Києві в 2017 році планують утеплити 5 навчальних закладів - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві наступного року міська влада планує здійснити комплексне утеплення п'яти навчальних закладів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Наступного року міська влада планує здійснити комплексне утеплення 5 навчальних закладів. Термомодернізація закладів забезпечує не лише додержання температурних режимів у навчальних закладах, а й економію теплоспоживання закладу на рівні 60%”, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що наразі, у зв’язку зі зниженням температур повітря на вулиці у Києві розпочали планові інспекції шкіл щодо додержання температурних режимів.
“Цього тижня ми перевіряємо однотипні школи Троєщини №264 та №275. Заклади були обрані невипадково — ми хотіли не лише перевірити температуру в школах, а й порівняти показники, адже одну зі шкіл цього літа було комплексно утеплено за всіма сучасними вимогами”, — зазначила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.