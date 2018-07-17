В Киеве в ближайший час ожидается гроза

17 июля во столице облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура 22-24°.

Напомним, 17 июля, местами - сильные дожди, грозы. В среду, 18 июля, облачно с прояснениями. Ветер - западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​21-23°.



Напомним, в начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.



Как сообщал УНН, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.





