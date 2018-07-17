В Киеве в ближайший час ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В ближайший час и до конца суток 17 июля в столице ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН со ссылкой на КГГА.
17 июля во столице облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура 22-24°.
Напомним, 17 июля, местами - сильные дожди, грозы. В среду, 18 июля, облачно с прояснениями. Ветер - западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.
Напомним, в начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.
Как сообщал УНН, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.