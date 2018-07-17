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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

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25 березня, 15:09 • 99506 перегляди

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25 березня, 09:27 • 119693 перегляди

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У Києві у найближчу годину очікується гроза

У Києві у найближчу годину очікується гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 17 липня у столиці очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН з посиланням на КМДА.

17 липня у столиці хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура 22-24°.

Нагадаємо, 17 липня, місцями - сильні дощі, грози. У середу, 18 липня, хмарно з проясненнями. Вітер - західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, на початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.

Як повідомляв УНН, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.


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