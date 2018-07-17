У Києві у найближчу годину очікується гроза

17 липня у столиці хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура 22-24°.

Нагадаємо, 17 липня, місцями - сильні дощі, грози. У середу, 18 липня, хмарно з проясненнями. Вітер - західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.



Нагадаємо, на початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.



Як повідомляв УНН, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.





