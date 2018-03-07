В Киеве туман и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города соблюдать правила безопасного движения.
Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0-5 градусов тепла.