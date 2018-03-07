У Києві туман та ожеледь

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста дотримуватись правил безпечного руху.

Як повідомляв УНН, сьогодні на переважній території України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря становитиме вдень 0-5 градусів тепла.