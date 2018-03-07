У Києві туман та ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста дотримуватись правил безпечного руху.
Як повідомляв УНН, сьогодні на переважній території України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря становитиме вдень 0-5 градусів тепла.