В Киеве в эту субботу из-за футбола могут ограничить работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В столице в субботу, 18 сентября, из-за футбольного матча возможны ограничения на станциях метро “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого”. Об этом сообщил Киевский метрополитен, информирует УНН.
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“18 сентября в связи с проведением на НСК “Олимпийский” футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами “Динамо” (Киев) и “Александрия” (Александрия), возможны изменения в работе метро.
Перед началом игры возможны ограничения (закрытие) станции “Олимпийская” на вход. А после завершения возможны ограничения (закрытие) на вход станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”, — говорится в сообщении.
В метрополитене добавили, что ограничения вводят из-за соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним
В столице 18-19 сентября ограничат движение транспорта по маршруту 11-го Киевского полумарафона.