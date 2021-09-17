У Києві цієї суботи через футбол можуть обмежити роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У столиці в суботу, 18 вересня, через футбольний матч можуть бути обмеження на станціях метро “Олімпійська”, “Палац спорту” та “Площа Льва Толстого”. Про це повідомив Київський метрополітен, інформує УНН.
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“18 вересня у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія), можливі зміни у роботі метро.
Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — ідеться у повідомленні.
У метрополітені додали, що обмеження вводять з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо
У столиці 18-19 вересня обмежать рух транспорту за маршрутом 11-го Київського півмарафону.