У Києві цієї суботи через футбол можуть обмежити роботу метро

Цитата

“18 вересня у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія), можливі зміни у роботі метро.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — ідеться у повідомленні.

У метрополітені додали, що обмеження вводять з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо

У столиці 18-19 вересня обмежать рух транспорту за маршрутом 11-го Київського півмарафону.