В Киеве в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве 11-го и 12-го апреля правоохранители будут нести усиленную службу. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Для контроля за соблюдением ограничений на этих выходных правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках, скверах, общественных местах Киева", - сказал Кличко.
Также Кличко сообщил, что во время последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию по распространению COVID-19, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят.
"Мы поддерживаем такую позицию", - добавил Кличко.
Как сообщалось, в Киеве по состоянию на утро 10 апреля обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.
Напомним, в Украине на 9 часов 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.