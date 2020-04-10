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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43063 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51639 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66246 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 94475 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78048 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130661 просмотра

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В Киеве в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу - Кличко

В Киеве в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу - Кличко

Киев  •  УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве 11-го и 12-го апреля правоохранители будут нести усиленную службу. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Для контроля за соблюдением ограничений на этих выходных правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках, скверах, общественных местах Киева", - сказал Кличко.

Также Кличко сообщил, что во время последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию по распространению COVID-19, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят.

"Мы поддерживаем такую позицию", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на утро 10 апреля обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.

Напомним, в Украине на 9 часов 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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