У Києві цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Києві 11-го та 12-го квітня правоохоронці нестимуть посилену службу. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Задля контролю за дотриманням обмежень на цих вихідних правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах, публічних місцях Києва", - сказав Кличко.
Також Кличко повідомив, що під час останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацію з розповсюдження COVID-19, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять.
"Ми підтримуємо таку позицію", - додав Кличко.
Як повідомлялося, у Києві станом на ранок 10 квітня виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них два медики.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.