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В Киеве из-под троллейбуса вытащили тело мужчины

Киев • УНН

 • 23763 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве из-под троллейбуса с помощью спецтехники извлекли тело мужчины, которое позже передали правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

В Киеве из-под троллейбуса вытащили тело мужчины

"29 января в 17:48 в оперативно координационный центр Главного упарвления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок о том, что на ул. Новополевой, 101, под троллейбусом у задних колес находится тело мужского пола", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью электроотжима и пневматической подушки, достали тело мужчины и передали правоохранителям.

"ЧП произошло во время движения троллейбуса, который на тот момент двигался по кругу на пересечении улиц Новополевой и Постволынской в салоне находились пассажиры. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области на автодороге "Львов-Краковец" в одном из сел Яворивского района автобус насмерть сбил 63-летнего мужчину.

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