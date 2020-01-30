В Киеве из-под троллейбуса вытащили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве из-под троллейбуса с помощью спецтехники извлекли тело мужчины, которое позже передали правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Киеве.
"29 января в 17:48 в оперативно координационный центр Главного упарвления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок о том, что на ул. Новополевой, 101, под троллейбусом у задних колес находится тело мужского пола", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью электроотжима и пневматической подушки, достали тело мужчины и передали правоохранителям.
"ЧП произошло во время движения троллейбуса, который на тот момент двигался по кругу на пересечении улиц Новополевой и Постволынской в салоне находились пассажиры. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области на автодороге "Львов-Краковец" в одном из сел Яворивского района автобус насмерть сбил 63-летнего мужчину.