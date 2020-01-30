У Києві з-під тролейбуса витягнули тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Києві з-під тролейбуса за допомогою спецтехніки витягнули тіло чоловіка, яке пізніше передали правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС у місті Києві.
"29 січня о 17:48 до оперативно координаційного центру Головного упарвління ДСНС України у м. Києві надійшов дзвінок про те, що на вул. Новопольовій, 101, під тролейбусом біля задніх колес знаходиться тіло чоловічої статі", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники за допомогою електророзтискача та пневматичної подушки, дістали тіло чоловіка та передали правоохоронцям.
"Подія сталася під час руху тролейбуса, котрий на тот момент рухався по колу на перетині вулиць Новопольової та Постволинської у салоні перебували пасажири. Обставинами події займаються правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині на автодорозі "Львів-Краковець" в одному з сіл Яворівського району автобус на смерть збив 63-річного чоловіка.