В Киеве три сквера получат новые названия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На правом берегу Киева три сквера получат имена по решению городской комиссии по вопросам наименований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Комиссии в сети Facebook.
Земельный участок на пересечении Рейтарской и Стрелецкой улиц, получивший статус сквера 31 января, будет назван сквером имени Павла Шеремета. Такое предложение поддержали журналисты и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
По случаю 30-летия братских связей Мюнхена и Киева земельный участок на пересечении Зоологической и Дегтяревской улиц получил название Мюнхенский сквер.
На перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновила по представлению посольства Азербайджана учредят Сквер имени Муслима Магомаева - народного артиста, оперного и эстрадного певца СССР.
В прошлом году КГГА приняли наименование сквера на улице Василия Порика именем украинского певца Кузьмы Скрябина, а сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта - имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.