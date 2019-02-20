У Києві три сквери отримають нові назви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На правому березі Києва три сквери отримають імена за рішенням міської комісії з питань найменувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Комісії у мережі Facebook.
Земельна ділянка на перетині Рейтарської та Стрілецької вулиць, що отримала статус сквера 31 січня, буде названа Сквером імені Павла Шеремета. Таку пропозицію підтримали журналісти та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
З нагоди 30-річчя побратимських зв'язків Мюнхена та Києва земельній ділянці на перетині Зоологічної та Дегтярівської вулиць отримала назву Мюнхенський сквер.
На перехресті вулиці Січових Стрільців та проспекту Вячеслава Чорновола за поданням посольства Азербайджану заснують Сквер імені Мусліма Магомаєва - народного артиста, оперного та естрадного співака СРСР.
Нагадаємо, минулого року КМДА ухвалили найменування скверу на вулиці Василя Порика іменем українського співака Кузьми Скрябіна, а скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту - іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.