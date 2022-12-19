В Киеве и области ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве и Киевской области вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за новой атаки российских оккупантов. Об этом сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе, передает УНН.
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«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют», - говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.
Также ДТЭК Киевские региональные электросети сообщает об экстренных отключениях света в Киевской области.
«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!» – отмечается в сообщении.
Дополнение
В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в критическую инфраструктуру.
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. В общей сложности из 35 дронов ПВО "отминусовала" 30 единиц.