У Києві та області ввели екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві та Київській області вводяться екстрені відключення електроенергії через нову атаку російських окупантів. Про це повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіоні, передає УНН.
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«У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють», - йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.
Також ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє про екстрені відключення світла у Київській області.
«В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” у бік Києва. Сили ППО знищили близько 15. Росіяни поцілили в критичну інфраструктури.
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом із 35 дронів ППО "відмінусувало" 30 одиниць.