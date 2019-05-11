В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В ближайшие 3 часа и до конца суток, 11 мая, ожидается дождь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В ближайшие часа и до конца суток 11 мая гроза. (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, в последующие двое суток, 12-14 мая, в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы.