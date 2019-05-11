У Києві та області в найближчі години очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби, 11 травня, очікується гроза. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 11 травня гроза. (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації
Нагадаємо, в наступні дві доби, 12-14 травня, в більшості областей, у вівторок в західній та північній частині переважно у денні години місцями короткочасні дощі, грози.