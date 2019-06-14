В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца суток 14 июня грозы (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



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Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.





Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.