В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца суток 14 июня грозы (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.