В Киеве и области 15-17 ноября проведут учения: привлекут личный состав и военную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В пределах города Киева и области в течение 15-17 ноября будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
По словам Павлюка, во время тренировки состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.
"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Сохраняйте спокойствие! Отрабатываем навыки и наращиваем оперативные возможности!" – отметил Павлюк.
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