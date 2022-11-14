В Киеве и области 15-17 ноября проведут учения: привлекут личный состав и военную технику

Детали

По словам Павлюка, во время тренировки состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Сохраняйте спокойствие! Отрабатываем навыки и наращиваем оперативные возможности!" – отметил Павлюк.

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