У Києві та області 15-17 листопада проведуть навчання: залучать особовий склад та військову техніку

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За словами Павлюка, під час тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Зберігайте спокій!Відпрацьовуємо навички та нарощуємо оперативні спроможності!" - зазначив Павлюк.

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