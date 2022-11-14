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У Києві та області 15-17 листопада проведуть навчання: залучать особовий склад та військову техніку

У Києві та області 15-17 листопада проведуть навчання: залучать особовий склад та військову техніку

Київ • УНН

 • 273597 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У межах міста Києва та області протягом 15-17 листопада будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, передає УНН.

Деталі

За словами Павлюка, під час тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Зберігайте спокій!Відпрацьовуємо навички та нарощуємо оперативні спроможності!" - зазначив Павлюк.

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