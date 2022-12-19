В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Детали

Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и оглашении воздушной тревоги.

Впоследствии воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Донецкой, Харьковской и Черкасской областях. Также на карте красными остаются Луганская область и АР Крым.

Также сообщают о работе ПВО в Киевской области.