У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За інформацією обласних військових адміністрацій у 10 областях та Києві оголошено повітряну тривогу, пише УНН.
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Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Згодом повітряна тривога пролунала в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Донецькій, Харківській та Черкаській областях. Також на мапі червоними лишаються Луганська область та АР Крим.
Також повідомляють про роботу ППО в Київській області.