В Киеве будут судить заместителя директора "НИИ социально-экономического развития города"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве за присвоение 1,2 млн. грн будут судить заместителя директора "Научно-исследовательского института социально-экономического развития города". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Установлено, что заместитель директора, будучи должностным лицом, наделенным правом первой подписи, незаконно завладел 1,2 млн. гривен, выделенных коммунальным предприятием на проведение научно-исследовательской работы "Социологическое исследование необходимости размещения МАФ в спальных районах г. Киева".
Как выяснилось, для проведения этого исследования чиновник привлек фиктивное общество, на счета которого перечислил указанные средства, и в дальнейшем присвоил.
Служащему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.