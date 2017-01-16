У Києві судитимуть заступника директора “НДІ соціально-економічного розвитку міста”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві за привласнення 1,2 млн грн судитимуть заступника директора “Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Встановлено, що заступник директора, будучи службовою особою, наділеною правом першого підпису, незаконно заволодів 1,2 млн гривень, які були виділені комунальним підприємством на проведення науково-дослідної роботи “Соціологічне дослідження необхідності розміщення МАФ у спальних районах м. Києва”.
Як з’ясувалося, для проведення цього дослідження посадовець залучив фіктивне товариство, на рахунки якого перерахував вказані кошти, та у подальшому привласнив.
Службовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.