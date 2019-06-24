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В Киеве будут судить семерых полицейских за "крышевание" воров на вокзале

Киев • УНН

 • 14386 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве будут судить семерых полицейских, которые прикрывали воров на железнодорожном вокзале. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве будут судить семерых полицейских за "крышевание" воров на вокзале

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении преступной группы, в состав которой входили 7 сотрудников Соломенского управления полиции, под прикрытием которых на территории Киевского железнодорожного вокзала длительное время орудовали профессиональные воры", - указали в прокуратуре.

Как указано, возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек начальника оперативно-поискового сектора отдела криминальной полиции Соломенского УП ГУ НП в городе Киеве, оперуполномоченного, трех полицейских сектора превенции и полицейского-водителя, отметили в прокуратуре.

Также отмечается, что в группу входили трое карманных воров, которые непосредственно осуществляли тайное похищение имущества граждан.

Сообщается, что полицейские координировали действия воров, определяя время и место их работы, а также совершали действия, которые помогли бы ворам избежать уголовной ответственности.

В течение августа-ноября 2017 года указанной группой, как отмечается, была совершена серия краж личного имущества граждан, чем причинен материальный ущерб на сумму около 380 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что воры не только платили правоохранителям дань, но и систематически делились с ними похищенным имуществом.

Таким образом, членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы.

В общем, во время досудебного расследования сообщено о подозрении 10 лицам, интересы которых представляют 13 адвокатов. Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении участникам организованной группы, созданной полицейскими, которая прикрывала преступления ромов на территории львовского железнодорожного вокзала.

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