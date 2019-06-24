У Києві судитимуть сімох поліцейських за "кришування" злодіїв на вокзалі

"Прокуратурою міста Києва спрямовано до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи, до складу якої входили 7 співробітників Солом'янського управління поліції, під прикриттям яких на території Київського залізничного вокзалу тривалий час орудували професійні крадії", - вказали у прокуратурі.

Як вказано, очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив начальника оперативно-пошукового сектору відділу кримінальної поліції Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві, оперуповноваженого, трьох поліцейських сектору превенції та поліцейського-водія, зазначили у прокуратурі.

Також зазначається, що до групи входили троє кишенькових крадіїв, які безпосередньо здійснювали таємне викрадення майна громадян.

Повідомляється, що поліцейські координували дії крадіїв, визначаючи час та місце їх роботи, а також вчиняли дії, які допомогли б крадіям уникнути кримінальної відповідальності.

Впродовж серпня-листопада 2017 року вказаною групою, як вказано, було вчинено серію крадіжок особистого майна громадян, чим завдано матеріальної шкоди на суму близько 380 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що крадії не лише сплачували правоохоронцям данину, а також систематично ділились з ними викраденим майном.

Таким чином, членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи.

Загалом, під час досудового розслідування повідомлено про підозру 10 особам, інтереси яких представляють 13 адвокатів. Обвинувальний акт відносно вказаних осіб направлений до суду для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру учасникам організованої групи, створеної поліцейськими, яка прикривала злочини ромів на території львівського залізничного вокзалу.