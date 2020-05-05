В Киеве осудят подозреваемого в убийстве, который два года находился в международном розыске

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 16413 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 83729 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111656 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183199 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186402 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393367 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227161 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502733 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349705 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230821 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11927 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10964 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11190 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10429 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9230 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145138 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133128 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221166 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393367 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502732 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 16416 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39415 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39013 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46487 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76655 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве осудят подозреваемого в убийстве, который два года находился в международном розыске

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве, который 2 года скрывался от правосудия и был в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.

В Киеве осудят подозреваемого в убийстве, который два года находился в международном розыске

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 44-летнего уроженца города Конотоп Сумской области, который после совершения убийства два года скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство произошло в 2017 году в городе Конотоп Сумской области.

Как установлено досудебным расследованием, подозреваемый в ходе конфликта с ранее знакомым ему 63-летним мужчиной нанес последнему многочисленные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

"С целью сокрытия преступления, подозреваемый вывез тело погибшего в лесопосадку и скрыл вблизи поселка Сахны Конотопского района Сумской области. В дальнейшем злоумышленник начал скрываться от правоохранительных органов и уехал за границу. В феврале 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола объявило его в розыск", - сообщили правоохранители.

По результатам проведения следственных (розыскных) мероприятий подозреваемый был задержан на территории Федеративной Республики Швейцария и в января 2020 года выдан на запрос украинской стороны.

Сейчас следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве завершено следствие по указанному уголовному производству и процессуальным руководителем обвинительный акт в отношении лица по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее в УНН, в Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93