В Киеве осудят подозреваемого в убийстве, который два года находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве, который 2 года скрывался от правосудия и был в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 44-летнего уроженца города Конотоп Сумской области, который после совершения убийства два года скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что убийство произошло в 2017 году в городе Конотоп Сумской области.
Как установлено досудебным расследованием, подозреваемый в ходе конфликта с ранее знакомым ему 63-летним мужчиной нанес последнему многочисленные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
"С целью сокрытия преступления, подозреваемый вывез тело погибшего в лесопосадку и скрыл вблизи поселка Сахны Конотопского района Сумской области. В дальнейшем злоумышленник начал скрываться от правоохранительных органов и уехал за границу. В феврале 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола объявило его в розыск", - сообщили правоохранители.
По результатам проведения следственных (розыскных) мероприятий подозреваемый был задержан на территории Федеративной Республики Швейцария и в января 2020 года выдан на запрос украинской стороны.
Сейчас следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве завершено следствие по указанному уголовному производству и процессуальным руководителем обвинительный акт в отношении лица по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подозреваемый находится под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, в Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске.