У Харкові затримали іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові іноземця, який є членом міжнародного злочинного угруповання та знаходиться у розшуку по лінії Інтерполу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Громадянин однієї із країн Закавказзя у лютому 2020 року прибув в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із посяганням на життя. На території Туреччини він скоїв низку розбійних нападів та грабежів, за що йому загрожує ув’язнення терміном до 15-ти років", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі "злодіїв у законі" закавказького походження.
"Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання у Харкові. Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту", - зазначається у повідомленні.
Також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.
Нагадаємо, на Закарпатті зі стрільбою затримали 12 нелегалів, які намагались потрапити до ЄС.