В Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове иностранца, который является членом международной преступной группировки и находится в розыске по линии Интерпола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 года прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15 лет", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.
"Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста", - отмечается в сообщении.
Также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
Напомним, на Закарпатье со стрельбой задержали 12 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС.