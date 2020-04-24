На Закарпатті зі стрільбою затримали 12 нелегалів, які намагались потрапити до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прикордонники затримали 12 іноземців, вірогідно, з Афганістану, які незаконно намагались перетнути кордон зі Словаччиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Учора, 23 квітня, прикордонники відділу "Ужгород" затримали дванадцятьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Порушників виявили в лісі під час патрулювання ділянки кордону поблизу населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що військовослужбовцям Держприкордонслужби довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників.
"Затримані, усі чоловіки, назвалися громадянами Афганістану. Жоден з них не мав із собою документів. Особи затриманих з’ясовуються. Також тривають оперативні заходи із встановлення причетних до організації переправлення незаконних мігрантів через кордон", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, іноземця підозрюють у нелегальному переправленні мігрантів через Україну до ЄС.