На Закарпатье со стрельбой задержали 12 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пограничники задержали 12 иностранцев, вероятно, из Афганистана, которые незаконно пытались пересечь границу со Словакией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера, 23 апреля, пограничники отдела "Ужгород" задержали двенадцати иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. Нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования участка границы вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района", - говорится в сообщении.
Указано, что военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей.
"Задержанные, все мужчины, назвались гражданами Афганистана. Ни один из них не имел с собой документов. Личности задержанных устанавливаются. Также продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных к организации переправки незаконных мигрантов через границу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, иностранца подозревают в нелегальной переправке мигрантов через Украину в ЕС.