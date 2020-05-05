У Києві судитимуть підозрюваного у вбивстві, який два роки перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного у вбивстві, який 2 роки переховувався від правосуддя і був у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує УНН.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 44-річного уродженця міста Конотоп Сумської області, який після вчинення вбивства два роки переховувався від правоохоронних органів та перебував у міжнародному розшуку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вбивство сталося у 2017 році у місті Конотоп Сумської області.
Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний у ході конфлікту з раніше знайомим йому 63-річним чоловіком наніс останньому численних тілесних ушкоджень, від яких чоловік помер на місці події.
"З метою приховування злочину, підозрюваний вивіз тіло загиблого до лісопосадки та приховав поблизу селища Сахни Конотопського району Сумської області. Надалі зловмисник почав переховуватися від правоохоронних органів та виїхав за кордон. У лютого 2018 року Національне центральне бюро Інтерполу оголосило його у розшук", - повідомили правоохоронці.
За результатами проведення слідчих (розшукових) заходів підозрюваний був затриманий на території Федеральної Республіки Швейцарія та у січні 2020 року виданий на запит української сторони.
Наразі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві завершено слідство у вказаному кримінальному провадженні та процесуальним керівником обвинувальний акт відносно особи за ч. 1 ст. 115 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.
Підозрюваний перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Харкові затримали іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку.