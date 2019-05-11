В Киеве будут судить организаторов нелегальных "казино" с миллионными доходами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Группа лиц под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм и получала миллионные прибыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений, следователи изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.
Правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и "отмыванию" денег, полученных преступным путем.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем).
После ознакомления стороной защиты с материалами следствия, обвинительный акт в отношении 3-х человек будет направлено в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители пресекли деятельность пяти игорных заведений во Львовской области. Участников банды будут судить.