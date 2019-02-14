У Львові судитимуть десятьох людей, які організували мережу гральних закладів

“Прокуратурою Львівської області цьогоріч, 12 лютого, скеровано до Сихівського районного суду міста Львова обвинувальний акт стосовно десяти членів злочинної організації, які підозрюються у незаконному зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ККУ (створення злочинної організації) та ч.4 ст.28 — ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом). Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому — 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції. До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів”, — повідомили у прокуратурі.

Викривали правопорушників двічі — у вересні та грудні 2017 року. Після двох спроб протиправна діяльність “бізнесменів” була остаточно припинена правоохоронцями. Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.

Як повідомляв УНН, у центрі Львова обвалилася стіна будинку.