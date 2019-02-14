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У Львові судитимуть десятьох людей, які організували мережу гральних закладів

У Львові судитимуть десятьох людей, які організували мережу гральних закладів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Львові правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині. Учасників банди судитимуть. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, інформує кореспондент УНН.

“Прокуратурою Львівської області цьогоріч, 12 лютого, скеровано до Сихівського районного суду міста Львова обвинувальний акт стосовно десяти членів злочинної організації, які підозрюються у незаконному зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ККУ (створення злочинної організації) та ч.4 ст.28 — ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом). Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому — 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції. До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів”, — повідомили у прокуратурі.

Викривали правопорушників двічі — у вересні та грудні 2017 року. Після двох спроб протиправна діяльність “бізнесменів” була остаточно припинена правоохоронцями. Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.

Як повідомляв УНН, у центрі Львова обвалилася стіна будинку.

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