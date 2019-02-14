Во Львове будут судить десять человек, которые организовали сеть игорных заведений

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57272 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76992 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129258 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129500 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129302 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160154 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове будут судить десять человек, которые организовали сеть игорных заведений

Во Львове будут судить десять человек, которые организовали сеть игорных заведений

Киев  •  УНН

 • 9565 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Во Львове правоохранители пресекли деятельность пяти игорных заведений на Львовщине. Участников банды будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает корреспондент УНН.

“Прокуратурой Львовской области в этом году, 12 февраля, направлено в Сиховский районный суд города Львова обвинительный акт в отношении десяти членов преступной организации, подозреваемых в незаконном занятии игорным бизнесом, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации) и ч.4 ст.28 — ч.1 ст.203-2 УК (занятие игорным бизнесом). Четыре игровых зала во Львове и один в Самборе открыли двое мужчин из Донецкой области. Одному из них 40, а другому — 37 лет. Именно они координировали деятельность преступной организации, распределяли роли и функции. К незаконному бизнесу злоумышленники привлекли исполнителей из Львова и пособника из столицы. Указанные лица непосредственно предоставляли доступ к онлайн-казино, обслуживали клиентов”, — сообщили в прокуратуре.

Разоблачали правонарушителей дважды — в сентябре и декабре 2017 года. После двух попыток противоправная деятельность “бизнесменов” была окончательно прекращена правоохранителями. Во время обысков, проведенных сотрудниками УЗЭ во Львовской области, изъята компьютерная техника, деньги и черновая бухгалтерия.

Как сообщал УНН, в центре Львова обрушилась стена дома.

Украинские Национальные Новости

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