Во Львове будут судить десять человек, которые организовали сеть игорных заведений

“Прокуратурой Львовской области в этом году, 12 февраля, направлено в Сиховский районный суд города Львова обвинительный акт в отношении десяти членов преступной организации, подозреваемых в незаконном занятии игорным бизнесом, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации) и ч.4 ст.28 — ч.1 ст.203-2 УК (занятие игорным бизнесом). Четыре игровых зала во Львове и один в Самборе открыли двое мужчин из Донецкой области. Одному из них 40, а другому — 37 лет. Именно они координировали деятельность преступной организации, распределяли роли и функции. К незаконному бизнесу злоумышленники привлекли исполнителей из Львова и пособника из столицы. Указанные лица непосредственно предоставляли доступ к онлайн-казино, обслуживали клиентов”, — сообщили в прокуратуре.

Разоблачали правонарушителей дважды — в сентябре и декабре 2017 года. После двух попыток противоправная деятельность “бизнесменов” была окончательно прекращена правоохранителями. Во время обысков, проведенных сотрудниками УЗЭ во Львовской области, изъята компьютерная техника, деньги и черновая бухгалтерия.

Как сообщал УНН, в центре Львова обрушилась стена дома.