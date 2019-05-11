У Києві судитимуть організаторів нелегальних “казино” з мільйонними прибутками
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Група осіб під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор та отримувала мільйонні прибутки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“В ході проведення ряду слідчих розшукових дій було задокументовано діяльність групи осіб, які під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор”, — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у приміщеннях гральних закладів, слідчі вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація мільйонних прибутків.
Правоохоронцям вдалося підтвердити причетність фігурантів до організації нелегального бізнесу та “відмиванню” коштів, отриманих злочинним шляхом.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України (зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, легалізація доходів, набутих злочинним шляхом).
Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами слідства, обвинувальний акт відносно 3-х осіб буде направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині. Учасників банди судитимуть.