В Киеве будут судить "минера" ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который делал заведомо ложные сообщения о заминировании одного из торгово-развлекательный центров в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 10 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего уроженца Киевской области по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании ТРЦ "Украина", расположенного на площади Победы в Киеве", - говорится в сообщении.
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Во время проверок взрывчатых материалов найдено не было.
На сегодня обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ред.) УК Украины направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. Решается вопрос о взыскании с правонарушителя убытков, причиненных его действиями.
Злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Городок" в районе метро "Почайна", однако вызов оказался ложным.