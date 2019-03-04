У Києві судитимуть “мінувальника” ТРЦ

“Київською місцевою прокуратурою № 10 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного уродженця Київської області за фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування ТРЦ „Україна“, розташованого на площі Перемоги у Києві”, — йдеться у повідомленні.

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Під час перевірок вибухових матеріалів знайдено не було.

На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності — ред.) КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Вирішується питання щодо про стягнення з правопорушника збитків, завданих його діями.

Зловмиснику загрожу від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві анонім повідомив про замінування торгового центру “Городок” в районі метро “Почайна”, однак виклик виявився хибним.