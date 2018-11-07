В Киеве будут судить квартирного мошенника за многомиллионную аферу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Квартирный аферист, завладевший элитной недвижимостью в центре столицы, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 10 направила в Шевченковский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении злоумышленника, который мошенническим путем завладел элитной недвижимостью на Лукьяновке стоимостью более 3,6 млн гривен”, — говорится в сообщении.
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Объектом преступления стала 3-этажная квартира площадью 500 кв.м. по ул. Мельникова в Шевченковском районе столицы.
Как установлено досудебным расследованием, для реализации мошеннической схемы подозреваемый приобрел и использовал поддельные правоустанавливающие документы, на основании которых в конце июля 2015 года зарегистрировал на подставное лицо право собственности на данный объект недвижимости. В дальнейшем, для легализации полученного мошенническим путем имущества, квартиру четырежды отстранили в пользу подконтрольных подозреваемому лиц, в том числе с использованием поддельных решений судов.
По результатам предварительного расследования мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.
На незаконно отчужденное имущество наложен арест.
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За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Киеве разоблачили крупную аферу с присвоением престижной столичной недвижимости. Также в августе УНН стало известно о случае присвоения фонтана.
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