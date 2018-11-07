У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Квартирний аферист, який заволодів елітною нерухомістю в центрі столиці, постав перед судом. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно зловмисника, який шахрайським шляхом заволодів елітною нерухомістю на Лук’янівці вартістю понад 3,6 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
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Об’єктом злочину стала 3-поверхова квартира площею 500 кв.м. по вул. Мельникова у Шевченківському районі столиці.
Як встановлено досудовим розслідуванням, для реалізації шахрайської схемі підозрюваний придбав та використав підроблені правовстановлюючі документи, на підставі яких в кінці липня 2015 року зареєстрував на підставну особу право власності на даний об’єкт нерухомості. У подальшому, для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна, квартиру чотири рази відчужили на користь підконтрольних підозрюваному осіб, в тому числі із використанням підроблених рішень судів.
За результатами досудового розслідування чоловіку пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.
На незаконно відчужене майно накладено арешт.
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За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києві викрили крупну аферу з привласненням престижної столичної нерухомості. Також у серпні УНН стало відомо про випадок привласнення фонтану.
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