В Киеве будут судить главного бухгалтера предприятия за присвоение более 7 млн грн

“Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера общества по обвинению в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов”, — говорится в сообщении.

56-летний мужчина работая в должности главного бухгалтера акционерного общества воспользовавшись доверием руководства и своим служебным положением за два дня перевел на свой личный и счета фиктивных предприятий денежные средства на общую сумму 7,5 млн гривен с целью распорядиться ими по своему усмотрению. Кроме того, злоумышленник действуя по аналогичной схеме завладения средств предприятия пытался завладеть еще 2,5 миллионами гривен, об этом не доказал преступления до конца.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем, СБУ разоблачила депутатов на “списании” денег из бюджета как зарплат.